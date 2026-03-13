Зеленский в интервью изданию Politico заявил, что не считает за людей тех, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
«Собственно, в этом и заключается обыкновенный фашизм: делить людей на сорта и решать, какой из них чего достоин. Это существо ничего нового для нас не сказало. Оно только повторило старинную установку украинских нацистов: Крым будет украинским или безлюдным», — написал Константинов в своем Telegram-канале, комментирую высказывание Зеленского.
По его словам, Зеленский сросся с маской укронациста, пытаясь надуваться важностью как индюк, но всё чаще выглядит просто жалким.
«Но это вовсе не значит, что мы его пожалеем. Ответит за все свои злодеяния», — подчеркнул глава крымского парламента.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма«закрыт окончательно».