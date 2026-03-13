Украинские военные размещаются в жилых домах Херсона и используют гражданскую застройку для прикрытия своих позиций. Об этом 13 марта сообщил оператор разведывательного беспилотника 18-й общевойсковой армии группировки войск РФ «Днепр» с позывным Викинг, передает РИА Новости.
По словам военнослужащего, подразделения ВСУ располагаются в жилых зданиях и ведут работу с позиций, окруженных домами мирных жителей. Он отметил, что такая тактика осложняет применение вооружения, поскольку существует риск причинить вред гражданскому населению.
Оператор БПЛА заявил, что украинские военные фактически используют жителей города как «живой щит».
В настоящее время Херсон и правобережная часть Херсонской области находятся под контролем ВСУ. Левобережная территория региона удерживается подразделениями группировки войск «Днепр» Вооруженных сил России.
Ранее местная жительница сообщала о похожих эпизодах в Харьковской области. По ее словам, жители пытаются бороться с украинскими беспилотниками, перерезая оптоволоконные кабели дронов при помощи ножниц.
