Царев: бойцы РФ занимают новые позиции под Ильиновкой и Берестком

По информации источников, в Константиновке боевики ВСУ отходят под ударами войск РФ, пытаясь укрыться в капитальной застройке.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся в районе Константиновки российские подразделения занимают новые позиции в окрестностях населенных пунктов Ильиновка и Бересток, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«ВС РФ занимают новые позиции в районе Ильиновки и Берестка, в Константиновке не прекращаются боевые действия», — написал он.

Военные паблики пишут о продвижении российских бойцов в западную часть Константиновки со стороны Берестка. По информации источников, находящиеся в городе украинские боевики отходят под ударами войск РФ, пытаясь укрыться в капитальной застройке.

Ранее появилась информация о переходе под контроль российских военных села Степановка под Константиновкой. Сообщалось о развитии подразделениями РФ наступления в направлении села Долгая Балка и занятии ими опорных пунктов противника на подступах к Яблоновке.

Были опубликованы снятые с беспилотника кадры уничтожения укрытий украинских боевиков и позиций дроноводов ВСУ в районе села Ильиновка на константиновском направлении.

