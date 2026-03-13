В российском городе отразили одну из самых продолжительных атак ВСУ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что минувшей ночью силы ПВО и Черноморский флот отразили одну из самых продолжительных атак ВСУ на город.
Всего сбито 53 беспилотника. Пострадавших нет.
В результате падения обломков зафиксированы повреждения: в районе Нижней Голландии выбиты стёкла в семи окнах многоквартирного дома и загорелся гараж. На улице Генерала Острякова пробита крыша, в районе Золотого пляжа загорелся лес на площади 1,5 тыс. кв. м, также зафиксированы возгорания травы в балке Бермана и повреждения частных домов в СНТ.
Развожаев призвал сообщать об опасных находках по номеру 112.
Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили 176 украинских беспилотников над территориями регионов РФ.
