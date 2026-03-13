Над Россией ночью сбили 176 дронов ВСУ. Военная операция, день 1479-й
Силы ПВО за ночь сбили над российской территорией 176 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны. Военные перехватили и уничтожили 80 БПЛА в Крыму, 29 — в Адыгее, 25 — в Краснодарском крае, 18 — над Азовским морем. Также были сбиты семь БПЛА в Ростовской области, пять — в Курской, три — в Ставропольском крае, по два — в Брянской области и над Черным морем, а также по одному — в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Липецкой областях и Татарстане. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
8:46 ВСУ атаковали с помощью 62 беспилотников различного типа территорию Курской области за прошедшие сутки, 96 раз применили артиллерию по отселенным районам, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
8:21 ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группы «Восток» станцию спутниковой связи Starlink и восемь пунктов управления БПЛА, сообщил офицер пресс-центра «Востока» Михаил Герасимов.
8:05 ? Минобороны: российские силы ПВО за ночь уничтожили 176 украинских БПЛА.
▫️ 80 — над территорией Республики Крым,
▫️ 29 — над территорией Республики Адыгея,
▫️ 25 — над территорией Краснодарского края,
▫️ 18 — над акваторией Азовского моря,
▫️ 7 — над территорией Ростовской области,
▫️ 5 — над территорией Курской области,
▫️ 3 — над территорией Ставропольского края,
▫️ 2 — над территорией Брянской области,
▫️ 2 — над акваторией Черного моря,
▫️ 1 — над территорией Астраханской области,
▫️ 1 — над территорией Белгородской области,
▫️ 1 — над территорией Волгоградской области,
▫️ 1 — над территорией Липецкой области,
▫️ 1 — над территорией Республики Татарстан.
8:00 Сегодня 1479-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
