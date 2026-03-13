Ричмонд
Иран заявил, что вывел из строя авианосец США «Авраам Линкольн»

Центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» заявил, что военно-морские силы КСИР атаковали американский авианосец «Авраам Линкольн» и вывели его из строя.

По словам представителя штаба Эбрахима Зольфагари, корабль покинул регион и возвращается в США. Ранее посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал, что Ирану удалось нанести повреждения авианосцу.

Подробности атаки не уточняются. Ранее иранские военные неоднократно заявляли о запусках ракет в сторону корабля.

Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю, стороны обмениваются ударами. Тель-Авив заявляет о цели не допустить получения Тегераном ядерного оружия, Вашингтон призывает к свержению режима. Иран заявляет о готовности защищаться и не видит смысла в переговорах.

Ранее сообщалось, что иранский беспилотник нанёс удар по Дубайскому международному финансовому центру (DIFC).

