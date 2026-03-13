США хотят разделить Европу, заявила Каллас

«На мой взгляд, всем очень важно понимать, что США ясно дали понять, что хотят разделить Европу. Им не нравится Европейский союз», — заявила она в интервью британской газете Financial Times.
Она добавила, что США используют тактику, которую применяют противники ЕС.
Белый дом в декабре 2025 года опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнениях с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.