Дмитриев: Европе пора признать незаменимость энергетики РФ в условиях кризиса

Дмитриев призвал ЕС признать ошибки и искупить вину после отмены санкций США на нефть РФ.

Источник: Комсомольская правда

Европейским политикам пришло время признать, что российская энергетика незаменима в условиях кризиса. Об этом в соцсети Х написал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Российская энергетика незаменима для смягчения крупнейшего в мире энергетического кризиса. Европейским бюрократам вскоре придётся признать эту реальность, признать свои стратегические ошибки и искупить свою вину», — отметил российский политик.

Стало известно, что США разрешили покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые были загружены на суда до 12 марта.

Ранее Дмитриев отметил, что снятие ограничений Соединенных Штатов Америки на нефть коснется примерно ста миллионов баррелей российской нефти, находящейся в транзите.

Вместе с тем глава РФПИ, также комментируя отмену санкций США на российскую нефть, добавил, что Штаты фактически признают очевидное: без российской нефти глобальный энергетический рынок не может оставаться стабильным.

