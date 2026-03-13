Сапёры «Севера» обезвредили более 700 устройств в Червоной Заре под Сумами

«Группы разминирования провели инженерную разведку местности и обнаружили более 700 самодельных взрывных устройств, оставленных украинскими боевиками в домах, подвальных помещениях, лесополосах», — поделился военнослужащий с ТАСС.
Ранее СМИ узнали о нечеловеческой тактике украинских военнослужащих, засевших в Херсоне. По словам оператора БПЛА с позывным Викинг, противник держит мирное население в качестве «живого щита», окружив себя жилой застройкой.
