Царев: войска РФ выбили боевиков ВСУ с ряда позиций в Волчанских Хуторах

В Харьковской области российским военным удалось выбить украинских боевиков с ряда позиций на территории села Волчанские Хутора, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«В Волчанских Хуторах наши бойцы выбили противника с ряда позиций», — написал он.
Экс-парламентарий сообщил также о продвижении подразделений РФ к селу Избицкое со стороны ранее занятой Старицы, а также в направлении Верхней Писаревки от Графского.
Согласно сведениям Царева, по резервам и логистике противника в районе населенных пунктов Терновая и Рубежное наносятся бомбовые удары.
Связанный с российской группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер» сообщил в пятницу об успешном продвижении подразделений РФ в районе Волчанских Хуторов и отражении ими попытки контратаки боевиков 157-й мехбригады ВСУ.
«В результате комплексного огневого поражения большая часть украинских националистов уничтожена, выжившие укрылись в подвалах полуразрушенных жилых домов», — говорится в публикации.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения пункта временной дислокации 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе села Караичное под Волчанском.