Царев: войска РФ выбили боевиков ВСУ с ряда позиций в Волчанских Хуторах

Экс-депутат Рады сообщил о продвижении российских подразделений к Избицкому и Верхней Писаревке под Волчанском.

Источник: Аргументы и факты

В Харьковской области российским военным удалось выбить украинских боевиков с ряда позиций на территории села Волчанские Хутора, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«В Волчанских Хуторах наши бойцы выбили противника с ряда позиций», — написал он.

Экс-парламентарий сообщил также о продвижении подразделений РФ к селу Избицкое со стороны ранее занятой Старицы, а также в направлении Верхней Писаревки от Графского.

Согласно сведениям Царева, по резервам и логистике противника в районе населенных пунктов Терновая и Рубежное наносятся бомбовые удары.

Связанный с российской группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер» сообщил в пятницу об успешном продвижении подразделений РФ в районе Волчанских Хуторов и отражении ими попытки контратаки боевиков 157-й мехбригады ВСУ.

«В результате комплексного огневого поражения большая часть украинских националистов уничтожена, выжившие укрылись в подвалах полуразрушенных жилых домов», — говорится в публикации.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения пункта временной дислокации 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе села Караичное под Волчанском.

