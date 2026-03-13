Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дотком объяснил, почему Иран выиграл войну на Ближнем Востоке

Основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Дотком объяснил, почему войну на Ближнем Востоке выиграл Иран. По его словам, утверждение, что победителями являются американцы — полная чушь.

Конфликт на Ближнем Востоке выиграл Иран, США и Израиль не достигли ни одной из поставленных целей, считает основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega, предприниматель Ким Дотком.

По его словам, смены режима в Исламской Республике нет, протестующих на улицах нет, Ормузский пролив по-прежнему закрыт, Израиль терпит сокрушительное поражение, американские базы уничтожены, страны Персидского залива — в хаосе, мировые рынки — в свободном падении, а цены на нефть взлетели.

«Любые предположения о том, что это краткосрочное событие, — полная чушь. Любые упоминания о том, что “мы выиграли войну”, — это заблуждение. Все козыри в руках Ирана. Пока что они — явные победители», — написал он в социальной сети X*.

Дотком подчеркнул, что у американцев нет выхода из этой ситуации — все рынки с треском рухнут, как только у президента США Дональда Трампа закончится ликвидность для манипулирования ими.

Он также добавил, что если война на Ближнем Востоке была затеяна с целью отвлечь внимание от файлов финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, то эта цель тоже не достигнута.

«В любом случае, мы еще не видели всех неотредактированных файлов. Я ожидаю какого-нибудь громкого разоблачения», — отметил предприниматель.

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее полковник Макгрегор сообщил об ударе по хранилищу 50 ядерных бомб в Турции.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше