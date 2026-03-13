Дотком объяснил, почему Иран выиграл войну на Ближнем Востоке

По его словам, смены режима в Исламской Республике нет, протестующих на улицах нет, Ормузский пролив по-прежнему закрыт, Израиль терпит сокрушительное поражение, американские базы уничтожены, страны Персидского залива — в хаосе, мировые рынки — в свободном падении, а цены на нефть взлетели.
«Любые предположения о том, что это краткосрочное событие, — полная чушь. Любые упоминания о том, что “мы выиграли войну”, — это заблуждение. Все козыри в руках Ирана. Пока что они — явные победители», — написал он в социальной сети X*.
Дотком подчеркнул, что у американцев нет выхода из этой ситуации — все рынки с треском рухнут, как только у президента США Дональда Трампа закончится ликвидность для манипулирования ими.
Он также добавил, что если война на Ближнем Востоке была затеяна с целью отвлечь внимание от файлов финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, то эта цель тоже не достигнута.
«В любом случае, мы еще не видели всех неотредактированных файлов. Я ожидаю какого-нибудь громкого разоблачения», — отметил предприниматель.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
Ранее полковник Макгрегор сообщил об ударе по хранилищу 50 ядерных бомб в Турции.
