Еврокомиссия исключила возврат к российским энергоресурсам

Еврокомиссия не рассматривает возможность пересмотра ограничений на импорт российских энергоресурсов в Евросоюз в краткосрочной перспективе. Об этом на брифинге в Брюсселе заявила представитель ЕК Паула Пиньо.
По ее словам, рост цен на энергоносители в Европе связан с ситуацией на Ближнем Востоке. Однако, как подчеркнула Пиньо, текущая ситуация не должна становиться поводом для пересмотра действующих ограничений.
Представитель Еврокомиссии отметила, что краткосрочно закупка энергоресурсов по более низкой цене может выглядеть привлекательной. При этом она указала, что в долгосрочной перспективе подобная зависимость может привести к более высоким экономическим издержкам.
Ранее Еврокомиссия заявляла, что страны Евросоюза уже ощущают рост цен на энергоресурсы на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. При этом в ЕС подчеркнули, что дефицита энергии в странах сообщества пока не наблюдается.
Читайте также: Убийц забитого из-за 5 тысяч рублей до смерти подростка задержали.