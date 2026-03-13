Ричмонд
Еврокомиссия исключила возврат к российским энергоресурсам

Еврокомиссия не рассматривает возможность пересмотра ограничений на импорт российских энергоресурсов в Евросоюз в краткосрочной перспективе.

Еврокомиссия не рассматривает возможность пересмотра ограничений на импорт российских энергоресурсов в Евросоюз в краткосрочной перспективе. Об этом на брифинге в Брюсселе заявила представитель ЕК Паула Пиньо.

По ее словам, рост цен на энергоносители в Европе связан с ситуацией на Ближнем Востоке. Однако, как подчеркнула Пиньо, текущая ситуация не должна становиться поводом для пересмотра действующих ограничений.

Она также прокомментировала обсуждения энергетической темы в рамках встречи стран G7 и возможные изменения санкционной политики США в отношении российской нефти.

Представитель Еврокомиссии отметила, что краткосрочно закупка энергоресурсов по более низкой цене может выглядеть привлекательной. При этом она указала, что в долгосрочной перспективе подобная зависимость может привести к более высоким экономическим издержкам.

Ранее Еврокомиссия заявляла, что страны Евросоюза уже ощущают рост цен на энергоресурсы на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. При этом в ЕС подчеркнули, что дефицита энергии в странах сообщества пока не наблюдается.

