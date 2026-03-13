Ричмонд
Глава дипломатии ЕС обвинила США в желании разделить Европу

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что администрация США стремится ослабить единство Европы.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что администрация США стремится ослабить единство Европы. Об этом она сказала в интервью газете Financial Times.

По словам Каллас, Вашингтон, по ее мнению, открыто демонстрирует желание разделить европейские страны. Она отметила, что в США негативно относятся к самому существованию Европейского союза.

Глава европейской дипломатии подчеркнула, что отношения между ЕС и США сейчас остаются сложными. В частности, на это указывают документы по национальной безопасности и обороне, опубликованные Белым домом в декабре и январе.

В этих стратегиях, по словам Каллас, говорится о необходимости развивать устойчивость Европы и пересматривать масштабы военной поддержки США на континенте.

Она также отметила, что среди 27 стран Евросоюза нет единой позиции по дальнейшим отношениям с Вашингтоном.

По ее словам, в краткосрочной перспективе страны ЕС могут пытаться одновременно учитывать интересы США и снижать собственную зависимость от американской поддержки.

