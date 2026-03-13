Глава дипломатии ЕС обвинила США в желании разделить Европу

По словам Каллас, Вашингтон, по ее мнению, открыто демонстрирует желание разделить европейские страны. Она отметила, что в США негативно относятся к самому существованию Европейского союза.
Глава европейской дипломатии подчеркнула, что отношения между ЕС и США сейчас остаются сложными. В частности, на это указывают документы по национальной безопасности и обороне, опубликованные Белым домом в декабре и январе.
В этих стратегиях, по словам Каллас, говорится о необходимости развивать устойчивость Европы и пересматривать масштабы военной поддержки США на континенте.
Она также отметила, что среди 27 стран Евросоюза нет единой позиции по дальнейшим отношениям с Вашингтоном.
По ее словам, в краткосрочной перспективе страны ЕС могут пытаться одновременно учитывать интересы США и снижать собственную зависимость от американской поддержки.
