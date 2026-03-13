Таиланд захотел покупать российскую нефть

Заместитель премьер-министра Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан заявил, что страна готовится к переговорам с Россией о поставках сырой нефти. Это стало возможным после того, как США прекратили бойкот российского экспорта, сказал он журналистам.
«Таиланд станет одной из стран, которые начнут сейчас переговоры с Россией о закупках сырой нефти. Переговоры будут инициированы министерством энергетики», — сообщил вице-премьер на брифинге по ситуации на Ближнем Востоке.
По его словам, сейчас Таиланд располагает запасами нефти на 98 дней. Однако из-за боевых действий на Ближнем Востоке под угрозой оказались поставки из Персидского залива, откуда страна получает около половины всего объёма. Власти уже ищут альтернативные источники.
Ранее Минфин США выдал лицензию, разрешающую транспортировку российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта. Документ действует до 11 апреля. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что послабления могут коснуться порядка 100 млн баррелей, находящихся в транзите.
