Таиланд захотел покупать российскую нефть

По его словам, сейчас Таиланд располагает запасами нефти на 98 дней. Однако из-за боевых действий на Ближнем Востоке под угрозой оказались поставки из Персидского залива, откуда страна получает около половины всего объёма. Власти уже ищут альтернативные источники.