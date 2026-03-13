Ричмонд
Иран заявил о выводе из строя американского авианосца «Авраам Линкольн» в Ливане

В Ливане был выведен из строя американский авианосец «Авраам Линкольн». Об этом сообщил спикер штаба командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.

Источник: Life.ru

«Авианосец “Авраам Линкольн” был атакован военно-морскими силами КСИР и выведен из строя. Он покинул регион и возвращается в США», — сказал Зольфагари.

Он не уточнил, когда именно произошла атака и является ли это новой операцией против корабля. До этого иранские военные несколько раз заявляли о запуске ракет в сторону авианосца.

Ранее сообщалось, что иранские военные при планировании ударов делают ставку на уничтожение американских радиолокационных комплексов и систем раннего предупреждения. Тегеран, по всей видимости, в первую очередь пытается вывести из строя радары и элементы инфраструктуры, которые используются для раннего обнаружения угроз.

Как развивается конфликт на Ближнем Востоке — читайте в разделе Life.ru.

