Спикер ГД Володин предложил обсудить вопрос сбора биометрии в России

В последние время различные учреждения начали сбор биометрических данных у россиян. Этот вопрос вызывает обеспокоенность. Председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что в последние время по этому вопросу к нему поступило много обращений. В связи с этим он решил организовать опрос в мессенджере MAX, чтобы впоследствии ответить на самые волнующие россиян вопросы.