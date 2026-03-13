Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спикер ГД Володин предложил обсудить вопрос сбора биометрии в России

Биометрию в России собирают только с согласия граждан.

Источник: Комсомольская правда

В последние время различные учреждения начали сбор биометрических данных у россиян. Этот вопрос вызывает обеспокоенность. Председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что в последние время по этому вопросу к нему поступило много обращений. В связи с этим он решил организовать опрос в мессенджере MAX, чтобы впоследствии ответить на самые волнующие россиян вопросы.

Любой желающий может перейти по ссылке и заполнить специальную форму для оставления вопроса. Нужно указать ФИО, возраст и регион, в котором вы проживаете.

К слову, Володин довольно часто проводит такие опросы, чтобы быть осведомленным о мнении граждан РФ. Но вопросы без внимания не остаются. Володин проводит анализ и отвечает на самые волнующие темы.

Ранее KP.RU сообщил, что сбор биометрии у россиян проводится только с их добровольного согласия. А вот у мигрантов другой порядок. С 1 декабря 2025 года в силу вступил закон, который обязывает иностранца, приехавшего на заработки, поучаствовать в сборе биометрии, если соответствующее оборудование будет на пункте пропуска.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше