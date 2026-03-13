Дотком заявил, что Иран поджарил Израиль

Исламская Республика «поджарила» в рамках конфликта на Ближнем Востоке Израиль, который напал на нее, заявил основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega, предприниматель Ким Дотком.
Он выложил в социальной сети X* обращение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и написал: «После разговора с Трампом. Иран поджарил сверхдержаву».
Дотком также добавил стикеры со смехом. В ролике, приложенном предпринимателем, израильский премьер заявляет, что «во многих отношениях Израиль является глобальной сверхдержавой», и у него есть сила противостоять угрозам и обеспечивать свое будущее.
Комментаторы поддержали Доткома, некоторые из них усомнились, что Нетаньяху жив, потому что, по их мнению, видео сгенерировано искусственным интеллектом (ИИ).
«Нетаньяху должен уйти! БАМ! По всей видимости, Трамп не может остановить Израиль, поэтому он позвонил Путину», — написал Spqr.
«У Трампа нет времени на переговоры; он и его администрация готовят к утру еще одно забавное видео о своем превосходстве», — высказался Mr Whale.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
