Reuters: США могут одобрить поставку вооружений Тайваню на $14 млрд

По данным источников, пакет вооружений включает в себя зенитные ракеты (средства ПВО), в частности PAC-3 и NASAMS. По словам одного из собеседников агентства, сделка будет официально объявлена после согласия на это Трампа.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, однако КНР не признает независимость острова и считает его одним из своих регионов. США являются главным поставщиком оружия на остров. В конце 2025 года американская сторона продала Тайваню вооружения на $11,1 млрд. Председатель КНР Си Цзиньпин считает поставку оружия Тайбэю незаконной.