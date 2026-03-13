FT: США в Иране сожгли критический запас боеприпасов на годы вперед

Операция против Ирана началась утром 28 февраля. США и Израиль наносят массированные удары по иранским городам, включая Тегеран. В первый же день погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи, его преемником стал сын Моджтаба, который, по данным СМИ, также получил тяжёлые ранения при недавней атаке.