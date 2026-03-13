FT: США в Иране сожгли критический запас боеприпасов на годы вперед

Американские военные с начала операции против Ирана израсходовали критически важные боеприпасы в объёмах, которые обычно накапливаются годами. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на три информированных источника.
Особенно остро ощущается нехватка высокотехнологичных ракет большой дальности Tomahawk.
«Это колоссальный расход ракет Tomahawk. Военно-морские силы США будут ощущать последствия этого еще несколько лет», — сказал собеседник издания.
Операция против Ирана началась утром 28 февраля. США и Израиль наносят массированные удары по иранским городам, включая Тегеран. В первый же день погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи, его преемником стал сын Моджтаба, который, по данным СМИ, также получил тяжёлые ранения при недавней атаке.
Иран регулярно отвечает ударами по израильской территории и американским военным объектам на Ближнем Востоке. В частности, на этой неделе под обстрел попала база в Эрбиле, где пострадали американские военные. Также иранские дроны атаковали порт Фуджейра в ОАЭ, несмотря на работу Patriot.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.