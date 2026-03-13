Украинские беспилотники атаковали Кирово-Чепецк, обошлось без пострадавших

На улице Генерала Острякова обломки пробили крышу здания. В районе Золотого пляжа произошёл лесной пожар на площади около 1,5 тысячи квадратных метров. Также сообщается о возгорании травы в балке Бермана и повреждении частных домов в одном из садовых товариществ.