Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские беспилотники атаковали Кирово-Чепецк, обошлось без пострадавших

Беспилотники атаковали город Кирово-Чепецк Кировской области утром 13 марта.

Беспилотники атаковали город Кирово-Чепецк Кировской области утром 13 марта. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов.

По его словам, в результате атаки жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, ситуация находится под контролем.

Глава региона попросил жителей сохранять спокойствие. Он отметил, что в школах и детских садах обеспечена безопасность, а занятия проходят по обычному расписанию.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о масштабной атаке беспилотников на город. По его словам, силы ПВО и Черноморский флот отражали налёт в течение ночи.

Всего было сбито 53 беспилотника. Пострадавших также не зафиксировано.

Из-за падения обломков в городе появились повреждения. В районе Нижней Голландии выбиты стекла в семи окнах многоквартирного дома и загорелся гараж.

На улице Генерала Острякова обломки пробили крышу здания. В районе Золотого пляжа произошёл лесной пожар на площади около 1,5 тысячи квадратных метров. Также сообщается о возгорании травы в балке Бермана и повреждении частных домов в одном из садовых товариществ.

Читайте также: Убийц забитого из-за 5 тысяч рублей до смерти подростка задержали.