Украинские беспилотники атаковали Кирово-Чепецк, обошлось без пострадавших

Беспилотники атаковали город Кирово-Чепецк Кировской области утром 13 марта. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов.
По его словам, в результате атаки жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, ситуация находится под контролем.
Глава региона попросил жителей сохранять спокойствие. Он отметил, что в школах и детских садах обеспечена безопасность, а занятия проходят по обычному расписанию.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о масштабной атаке беспилотников на город. По его словам, силы ПВО и Черноморский флот отражали налёт в течение ночи.
Всего было сбито 53 беспилотника. Пострадавших также не зафиксировано.
Из-за падения обломков в городе появились повреждения. В районе Нижней Голландии выбиты стекла в семи окнах многоквартирного дома и загорелся гараж.
На улице Генерала Острякова обломки пробили крышу здания. В районе Золотого пляжа произошёл лесной пожар на площади около 1,5 тысячи квадратных метров. Также сообщается о возгорании травы в балке Бермана и повреждении частных домов в одном из садовых товариществ.
Читайте также: Убийц забитого из-за 5 тысяч рублей до смерти подростка задержали.