Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первые депутаты Заксобрания Омской области уже заявились на голосование

Документы подали два парламентария.

Источник: Reuters

Как обратил внимание «СуперОмск», в пятницу, 13 марта 2026 года, депутат Законодательного Собрания Омской области Владимир Березовский подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России». Парламентарий входит в комитет по экономической политике и инвестициям, а также в комитет по образованию, науке, культуре и молодежной политике.

Свое решение баллотироваться он объяснил стремлением реализовать запросы избирателей.

«Все наказы, которые формируются в диалоге с людьми, найдут отражение в государственных программах, которые партия реализует совместно с губернатором. Чтобы жителям жилось комфортнее, чтобы округ процветал — вот почему я иду на выборы», — рассказал Владимир Березовский.

Березовский стал вторым депутатом Заксобрания, подавшим документы на праймериз. Ранее об участии заявил его коллега Марат Адырбаев.

Напомним, документы на предварительное голосование принимаются до 30 апреля по адресу: улица Волочаевская, 11, кабинеты № 4, 5. Регистрация избирателей стартует 20 апреля и продлится до 29 мая на портале «Госуслуги». Само голосование пройдет с 25 по 31 мая.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше