Первые депутаты Заксобрания Омской области уже заявились на голосование

Как обратил внимание «СуперОмск», в пятницу, 13 марта 2026 года, депутат Законодательного Собрания Омской области Владимир Березовский подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России». Парламентарий входит в комитет по экономической политике и инвестициям, а также в комитет по образованию, науке, культуре и молодежной политике.
Свое решение баллотироваться он объяснил стремлением реализовать запросы избирателей.
«Все наказы, которые формируются в диалоге с людьми, найдут отражение в государственных программах, которые партия реализует совместно с губернатором. Чтобы жителям жилось комфортнее, чтобы округ процветал — вот почему я иду на выборы», — рассказал Владимир Березовский.
Березовский стал вторым депутатом Заксобрания, подавшим документы на праймериз. Ранее об участии заявил его коллега Марат Адырбаев.
Напомним, документы на предварительное голосование принимаются до 30 апреля по адресу: улица Волочаевская, 11, кабинеты № 4, 5. Регистрация избирателей стартует 20 апреля и продлится до 29 мая на портале «Госуслуги». Само голосование пройдет с 25 по 31 мая.