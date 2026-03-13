Трамп пообещал сегодня ударить по «безумным подонкам» в Иране

Американский лидер также жёстко высказался в адрес прессы, обвинив СМИ в пораженческих настроениях. По его словам, если читать New York Times, можно ошибочно подумать, что США не побеждают, хотя на самом деле иранский флот уничтожен, авиация перестала существовать, ракеты и дроны подвергаются тотальному уничтожению, а «лидеры стерты с лица земли».