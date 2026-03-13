Ричмонд
Трамп пообещал сегодня ударить по «безумным подонкам» в Иране

Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшее время последуют новые атаки на иранское руководство.

Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшее время последуют новые атаки на иранское руководство. Об этом он написал в Truth Social.

«Посмотрите, что сегодня произойдет с этими безумными подонками», — написал Трамп, пообещав продолжить ликвидацию тех, кого назвал ответственными за гибель невинных людей по всему миру на протяжении десятилетий.

Американский лидер также жёстко высказался в адрес прессы, обвинив СМИ в пораженческих настроениях. По его словам, если читать New York Times, можно ошибочно подумать, что США не побеждают, хотя на самом деле иранский флот уничтожен, авиация перестала существовать, ракеты и дроны подвергаются тотальному уничтожению, а «лидеры стерты с лица земли».

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана. В первый же день погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Его преемник Моджтаба Хаменеи, по данным СМИ, также получил тяжёлые ранения при недавней атаке и находится в критическом состоянии.

FT писал, что с начала операции США израсходовали критический запас ракет, включая Tomahawk, что может сказаться на поставках другим союзникам.

