Дотком призвал Северную Корею вмешаться в конфликт на Ближнем Востоке

Основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Дотком заявил, что Северной Корее пора присоединиться к конфликту на Ближнем Востоке.

Северной Корее пора присоединиться к конфликту на Ближнем Востоке и встать на сторону Ирана, считает основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega, предприниматель Ким Дотком, свое мнение он высказал в социальной сети X*.

Ранее Дотком неоднократно рассказывал о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху развязал войну из-за пророчества, согласно которому он якобы должен спасти израильтян.

«Северной Корее необходимо положить конец этой пророческой чепухе», — заявил предприниматель.

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее Дотком заявил, что Иран поджарил Израиль.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

