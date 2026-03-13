Конфликт в Иране заставил США задуматься об отмене Закона Джонса 1920 года

Издание Bloomberg утверждает, что власти США рассматривают возможность приостановки действия Закона Джонса, который был принят в 1920-м году.
Закон предполагает, что все грузы между американскими портами должны перевозить суда, построенные в США, под флагом Соединенных штатов и с американским экипажем.
Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, которую цитирует Bloomberg, возможность отмены закона рассматривается в интересах обороны, поскольку данный шаг может обеспечить беспрепятственное поступление жизненно важных энергоносителей и сельскохозяйственных товаров первой необходимости в порты США.
Анонимный чиновник сказал, что действие закона могут приостановить на месяц.
Фактическое перекрытие Ираном Ормузского пролива в ходе обострения ближневосточного конфликта привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. США приняли решение о приостановке санкций в отношении российской нефти.
Эскалация между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Власти ряда ближневосточных государств, в числе которых Саудовская Аравия, раскритиковали действия иранских властей.
