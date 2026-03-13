Конфликт в Иране заставил США задуматься об отмене Закона Джонса 1920 года

Эскалация между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Власти ряда ближневосточных государств, в числе которых Саудовская Аравия, раскритиковали действия иранских властей.