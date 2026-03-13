Ричмонд
«Попадание в коллективную боль»: эксперты об угрозах Ирана в адрес США

Аналитики сходятся во мнении, что команде Дональда Трампа придется нелегко на предстоящих выборах. В Белом доме царит «разброд и шатание», единой повестки у команды Трампа уже не осталось, пишет политолог Малек Дудаков. Политтехнолог Павел Дубравский уверен, что война против Ирана негативно повлияет на электоральные шансы республиканцев.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По мнению Дубравского, республиканцы больше не смогут эксплуатировать образ партии, которая «сделала выводы после Афганистана, Ирака, Сирии и других войн».

Обещание нового руководителя Ирана отомстить за убитых иранцев — это попадание в коллективную боль американцев после 9/11. Трамповские истории про огромные деньги от нефти меркнут на фоне угроз от лидеров Ирана отомстить американцам.

Павел Дубравский
политолог, глава агентства «Дубравский Консалтинг»

Аналитик отмечает, что сильной стороной Трампа на выборах 2024 года было создание чувства безопасности у американцев. Но война в Иране все разрушила. Республиканцы потеряли главное преимущество — чувство безопасности избирателя.

Политолог Малек Дудаков считает, что демократы используют антивоенные настроения в американском обществе. Более того, война в Иране уже сейчас бьет по карманам простых американцев — цены на топливо подскочили на 30−40%, инфляция неизбежна.

Репутационные потери колоссальные. Остается лишь пытаться фиксировать все убытки, хотя они будут только расти, ведь конфликт пока не думает останавливаться. Пока же раскол в Белом доме только усиливается, все больше аппаратчиков отстраняются от проигранной войны, которая может похоронить президентство Трампа.

Малек Дудаков
политолог

О том, что Иран не откажется от мести за граждан, погибших в результате ударов США и Израиля, заявил новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи в первом публичном выступлении. Иран будет мстить за погибших, в особенности — за жертв удара по школе в Минабе, подчеркнул он.

