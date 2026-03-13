«Попадание в коллективную боль»: эксперты об угрозах Ирана в адрес США

Репутационные потери колоссальные. Остается лишь пытаться фиксировать все убытки, хотя они будут только расти, ведь конфликт пока не думает останавливаться. Пока же раскол в Белом доме только усиливается, все больше аппаратчиков отстраняются от проигранной войны, которая может похоронить президентство Трампа.