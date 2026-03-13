«Попадание в коллективную боль»: эксперты об угрозах Ирана в адрес США

По мнению Дубравского, республиканцы больше не смогут эксплуатировать образ партии, которая «сделала выводы после Афганистана, Ирака, Сирии и других войн».
Обещание нового руководителя Ирана отомстить за убитых иранцев — это попадание в коллективную боль американцев после 9/11. Трамповские истории про огромные деньги от нефти меркнут на фоне угроз от лидеров Ирана отомстить американцам.
Аналитик отмечает, что сильной стороной Трампа на выборах 2024 года было создание чувства безопасности у американцев. Но война в Иране все разрушила. Республиканцы потеряли главное преимущество — чувство безопасности избирателя.
Политолог Малек Дудаков считает, что демократы используют антивоенные настроения в американском обществе. Более того, война в Иране уже сейчас бьет по карманам простых американцев — цены на топливо подскочили на 30−40%, инфляция неизбежна.
Репутационные потери колоссальные. Остается лишь пытаться фиксировать все убытки, хотя они будут только расти, ведь конфликт пока не думает останавливаться. Пока же раскол в Белом доме только усиливается, все больше аппаратчиков отстраняются от проигранной войны, которая может похоронить президентство Трампа.