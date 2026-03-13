«СВ»: уничтожены дроноводы ВСУ, атаковавшие объекты в Курской области

Кадры поражения позиций дроноводов ВСУ, атаковавших объекты на территории Курской области, опубликовал связанный с российской группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
По информации источников канала, пункт управления дронами противника был выявлен российскими разведчиками на территории села Тополя в Сумской области. Сообщается, что дроноводы ВСУ били по гражданской инфраструктуре в Рыльском и Хомутовском районах.
Обнаруженный пункт управления дронами ВСУ атаковали российские операторы БПЛА.
«По цели отработали дроноводы ГВ “Север”, которые несколькими ударами FPV-дронов уничтожили расположение противника вместе с дорогостоящим имуществом. Украинские террористы остались погребены под завалами», — говорится в публикации.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения пятисоткилограммовыми фугасными бомбами выявленных в районе села Гришино на красноармейском направлении позиций дроноводов 152-й егерской бригады ВСУ.