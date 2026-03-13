Росатом: в музее «Атом» начались межведомственные консультации России и МАГАТЭ

Отмечается, что во главе делегации с российской стороны — глава Росатома Алексей Лихачев. Представителей МАГАТЭ возглавляет Рафаэль Гросси. Стороны намерены обсудить обстановку вокруг Запорожской АЭС и иранской АЭС «Бушер».
Ранее руководитель корпорации Росатом Алексей Лихачев анонсировал встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.
Напомним, в феврале этого года в Венгрии состоялась встреча гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто и руководителя Росатома Алексея Лихачева. Они приняли участие в праздничной церемонии заливки первого бетона энергоблока № 5 АЭС «Пакш» в рамках реализации проекта «Пакш-2».