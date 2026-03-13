Росатом: в музее «Атом» начались межведомственные консультации России и МАГАТЭ

Напомним, в феврале этого года в Венгрии состоялась встреча гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто и руководителя Росатома Алексея Лихачева. Они приняли участие в праздничной церемонии заливки первого бетона энергоблока № 5 АЭС «Пакш» в рамках реализации проекта «Пакш-2».