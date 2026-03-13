Bloomberg узнал о плане США заменить Кубе СССР

Президент США Дональд Трамп планирует использовать американское экономическое давление на Кубу, чтобы сделать ее финансово зависимой от Вашингтона. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, отметив, что США хотят заменить Гаване СССР, который ранее поддерживал экономику островного государства.
Один из собеседников журналистов заявил, что Трамп и его ключевые союзники хотят сменить руководителя Кубы. Ее президентом является Мигель Диас-Канель. Белый дом обвиняет его в крахе экономики республики и считает, что он не способен возглавить политические и экономические изменения, рассказал источник.
Axios в минувшем феврале со ссылкой на три источника писал, что госсекретарь США Марко Рубио ведет тайные переговоры с внуком кубинского лидера Рауля Кастро Раулем Гильермо Родригесом Кастро. Высокопоставленный чиновник из администрации США назвал контакты «не столько переговорами, сколько обсуждениями будущего».
Собеседник Bloomberg отметил, что США рассматривают Кастро-младшего как прагматичного лидера, которого можно побудить заключать сделки, свободные от «догм революции».
По данным агентства, для Кубы Трамп рассматривает сценарий Венесуэлы, но несколько в другом виде. В настоящее время США стремятся привлечь миллиарды долларов инвестиций, чтобы открыть экономику Венесуэлы, контролируемую государством, для американских компаний. Трамп ранее похвалил исполняющую обязанности президента страны Делси Родригес.
Однако в материале отмечается, что ситуация на Кубе отличается от Венесуэлы. В стране нет оппозиционных партий, из-за чего нет и политической фигуры, способной возглавить «возвращение к демократии». Кроме того, на Кубу сложнее привлечь инвестиции, поскольку там нет такого объема нефти и других природных ресурсов, как в Венесуэле, отмечает агентство.
С января 2026 года США усилили экономическое давление на Кубу, объявив так называемый «карантин» на поставки нефти в страну. Как отметил Bloomberg, США регулируют поток энергоресурсов в страну, позволяя продавать топливо только крошечному сектору малого и среднего бизнеса, а не государству.
Посол России в Гаване Виктор Коронелли ранее заявил, что США фактически объявили энергетическую блокаду Кубы. Он отмечал, что из-за этого в стране на долгое время отключают электричество. Трамп не раз говорил, что Куба «скоро падет».