Bloomberg узнал о плане США заменить Кубе СССР

Однако в материале отмечается, что ситуация на Кубе отличается от Венесуэлы. В стране нет оппозиционных партий, из-за чего нет и политической фигуры, способной возглавить «возвращение к демократии». Кроме того, на Кубу сложнее привлечь инвестиции, поскольку там нет такого объема нефти и других природных ресурсов, как в Венесуэле, отмечает агентство.