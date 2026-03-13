Протасевич: спецслужбы Латвии хотели завербовать белорусов ради фото «Орешника»

В сюжете один из оказавшихся журналистом белорусов, которого пытались завербовать, показал переписку с куратором латвийских спецслужб по имени Валдис. Заданием было снять на телефон или регистратор лица пограничников для их последующей идентификации, сфотографировать военную технику. В итоге, по словам Протасевича, латвийские спецслужбы получили «хорошую дозу фейков». А затем редакция программы решила попросить у них важное задание, чтобы разведать их главную цель.