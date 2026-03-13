Протасевич: спецслужбы Латвии хотели завербовать белорусов ради фото «Орешника»

Власти Латвии пыталась завербовать белорусов, чтобы сделать фото российского ракетного комплекса «Орешник», рассказал журналист телеканала СТВ Роман Протасевич.
В сюжете программы Протасевич заявил, что латвийские спецслужбы предприняли попытку завербовать граждан Беларуси, чтобы узнать места размещения «Орешника» на территории страны и сфотографировать комплекс. В сюжете показали лица и назвали имена сотрудников Службы госбезопасности Латвии, раскрыв методы их работы. Также продемонстрировали видео со скрытой камеры при попытке завербовать белорусов.
В сюжете один из оказавшихся журналистом белорусов, которого пытались завербовать, показал переписку с куратором латвийских спецслужб по имени Валдис. Заданием было снять на телефон или регистратор лица пограничников для их последующей идентификации, сфотографировать военную технику. В итоге, по словам Протасевича, латвийские спецслужбы получили «хорошую дозу фейков». А затем редакция программы решила попросить у них важное задание, чтобы разведать их главную цель.
— Почти сразу последовала вполне предметная просьба — снять «Орешник», — сообщил Протасевич.
Ведущий программы отметил, что вся переписка проходила под строгим контролем ответственных органов Беларуси. И добавил, что белорусским спецслужбам в лицо известен каждый сотрудник СГБ Латвии — «вместе с их милыми делишками и служебными привычками». При этом соответствующие списки своевременно обновляют.