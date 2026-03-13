Армия обороны Израиля начала новую волну ударов по Тегерану

«Армия обороны Израиля начала серию масштабных ударов по инфраструктуре иранского режима в Тегеране», — указано в Telegram-канале военных.
Днем ранее ЦАХАЛ также сообщила о начале широкомасштабной волны ударов по инфраструктуре Тегерана. В тот же день был атакован ядерный центр «Талеган» в Иране.
В центральном штабе военного командования «Хатам аль-Анбия» 12 марта предупредили, что Тегеран нанесет ответный удар по нефтегазовым объектам США на Ближнем Востоке, если Соединенные Штаты попытаются атаковать иранский энергосектор.