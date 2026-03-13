Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армия обороны Израиля начала новую волну ударов по Тегерану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала серию ударов по объектам в Тегеране, сообщает 13 марта пресс-служба военных.

Источник: РИА "Новости"

«Армия обороны Израиля начала серию масштабных ударов по инфраструктуре иранского режима в Тегеране», — указано в Telegram-канале военных.

Днем ранее ЦАХАЛ также сообщила о начале широкомасштабной волны ударов по инфраструктуре Тегерана. В тот же день был атакован ядерный центр «Талеган» в Иране.

В центральном штабе военного командования «Хатам аль-Анбия» 12 марта предупредили, что Тегеран нанесет ответный удар по нефтегазовым объектам США на Ближнем Востоке, если Соединенные Штаты попытаются атаковать иранский энергосектор.

Представители армии Исламской Республики Иран тогда же выступили с утверждением о скором уничтожении Израиля и создании на территории Палестины, где будут представлены все конфессии.