Моджахед: Пакистан ударил в Афганистане по резервуарам с топливом в Кандагаре

Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил, что ВВС Пакистана атаковали резервуары с топливом в Кандагаре.
Как заявил Моджахед, ударам подверглись резервуары с топливом частной авиакомпании, обеспечивающей топливом другие гражданские авиакомпании и самолеты ООН. Также атаки были зафиксированы в провинциях Кабул, Пактия и Пактика.
Отношения между Афганистаном и Пакистаном обострились с октября 2025 года. В конце февраля Афганистан сказал о проведении военной операции против пакистанских военных, а Пакистан официально объявил Афганистану войну.
Читайте материал «Кабул сообщил о предотвращении ударов Пакистана по бывшей военной базе США».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.