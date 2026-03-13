Ричмонд
Моджахед: Пакистан ударил в Афганистане по резервуарам с топливом в Кандагаре

Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил, что ВВС Пакистана атаковали резервуары с топливом в Кандагаре.

Как заявил Моджахед, ударам подверглись резервуары с топливом частной авиакомпании, обеспечивающей топливом другие гражданские авиакомпании и самолеты ООН. Также атаки были зафиксированы в провинциях Кабул, Пактия и Пактика.

Отношения между Афганистаном и Пакистаном обострились с октября 2025 года. В конце февраля Афганистан сказал о проведении военной операции против пакистанских военных, а Пакистан официально объявил Афганистану войну.

Читайте материал «Кабул сообщил о предотвращении ударов Пакистана по бывшей военной базе США».

