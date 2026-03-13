ВЦИОМ: 77,3% россиян доверяют Владимиру Путину

Согласно проведенному опросу ВЦИОМ, доверие к президенту Российской Федерации Владимиру Путину на этой неделе составило 77,3%. Одобрили его работу 72,9% россиян.
Премьер-министр Михаил Мишустин получил доверие 58,5% респондентов. Правительство РФ в целом одобряют 47,1% россиян, а положительно оценивают работу премьера — 48,9%.
Поддержка российских партий населением выглядит так: действия «Единой России» приветствует 32,1% граждан, ЛДПР — 10,1%, КПРФ — 9,3%, «Новых людей» — 9,5%, «Справедливой России» — 5,4%.
