Дотком: США потратили $15 млрд на замену одного Хаменеи другим

Основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Дотком с сарказмом отметил, что американцы потратили более 15 млрд долларов просто для того, чтобы одного аятоллу Хаменеи заменить на другого — его сына, при этом своих целей они не достигли.

Источник: Аргументы и факты

Власти США потратили 15 млрд долларов налогоплательщиков своей страны просто для того, чтобы одного аятоллу Ирана поменять на другого — его сына, заявил с сарказмом основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega, предприниматель Ким Дотком.

Так он подчеркнул, что американцы не достигли своей основной цели — свергнуть режим. Они убили Али Хаменеи, но главой Исламской Республики стал его сын — Моджтаба.

«Кроме того, сотни миллиардов долларов убытков на американском рынке и рост цен на топливо. Американские налогоплательщики платят… 30 дней > 43 миллиарда долларов. 90 дней > 129 миллиардов долларов. 6 месяцев > 249 миллиардов долларов. Без учета рыночных потерь», — написал он в социальной сети X*.

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее КСИР обещал похоронить под обломками всех военных США на Ближнем Востоке.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

