Дотком: США потратили $15 млрд на замену одного Хаменеи другим

Так он подчеркнул, что американцы не достигли своей основной цели — свергнуть режим. Они убили Али Хаменеи, но главой Исламской Республики стал его сын — Моджтаба.
«Кроме того, сотни миллиардов долларов убытков на американском рынке и рост цен на топливо. Американские налогоплательщики платят… 30 дней > 43 миллиарда долларов. 90 дней > 129 миллиардов долларов. 6 месяцев > 249 миллиардов долларов. Без учета рыночных потерь», — написал он в социальной сети X*.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
Ранее КСИР обещал похоронить под обломками всех военных США на Ближнем Востоке.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.