Главы Литвы и Чехии заявили о давлении на восточную границу НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа и президент Чехии Петр Павел приехали к границе Литвы с Белоруссией.

Президент Литвы Гитанас Науседа и президент Чехии Петр Павел приехали к границе Литвы с Белоруссией. Об этом Науседа сообщил в социальной сети X.

По его словам, восточная граница Евросоюза и НАТО находится под постоянным давлением со стороны России и Белоруссии. Литовский лидер заявил, что усиление обороны на этом направлении является важной задачей для стран альянса.

Он также отметил, что безопасность восточной границы НАТО напрямую влияет на безопасность всей Европы.

Ранее Науседа заявлял, что Литва готова обсудить с США возможность использования своей территории для операций, связанных с ситуацией вокруг Ирана. По его словам, страна может предоставить инфраструктуру для логистических задач.

Тем временем в Чехии продолжается обсуждение миграционной политики. Лидер движения SPD («Свобода и прямая демократия») Томио Окамура в интервью порталу Idnes заявил, что часть жителей страны недовольна ростом числа иностранцев, в том числе выходцев с Украины.

По его словам, в Праге уже каждый третий житель является иностранцем. Окамура отметил, что жители жалуются на большое количество украинской речи в общественных местах.

Политик также заявил, что приток рабочей силы с Украины может влиять на уровень зарплат.

Окамура сообщил, что инициировал обсуждение законопроекта об ужесточении режима временной защиты для украинцев. По его словам, предлагается пересмотреть условия пребывания иностранцев и предусмотреть возможность их выдворения в случае совершения серьезных преступлений.

Читайте также: Эксперты предупредили о резком росте мошенничества при аренде жилья в России.

