Главы Литвы и Чехии заявили о давлении на восточную границу НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа и президент Чехии Петр Павел приехали к границе Литвы с Белоруссией. Об этом Науседа сообщил в социальной сети X.
Он также отметил, что безопасность восточной границы НАТО напрямую влияет на безопасность всей Европы.
Тем временем в Чехии продолжается обсуждение миграционной политики. Лидер движения SPD («Свобода и прямая демократия») Томио Окамура в интервью порталу Idnes заявил, что часть жителей страны недовольна ростом числа иностранцев, в том числе выходцев с Украины.
По его словам, в Праге уже каждый третий житель является иностранцем. Окамура отметил, что жители жалуются на большое количество украинской речи в общественных местах.
Политик также заявил, что приток рабочей силы с Украины может влиять на уровень зарплат.
Окамура сообщил, что инициировал обсуждение законопроекта об ужесточении режима временной защиты для украинцев. По его словам, предлагается пересмотреть условия пребывания иностранцев и предусмотреть возможность их выдворения в случае совершения серьезных преступлений.
