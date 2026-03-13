В Таиланде заявили о готовности закупать российскую нефть

Премьер-министр Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан выступил с заявлением, что королевство готово начать переговоры с Россией о закупках сырой нефти. Об этом он сообщил на брифинге по ситуации на Ближнем Востоке.
В ходе выступления Ратчакитпракан заявил, что решение США прекратить бойкот экспорта нефти из РФ стало хорошей новостью для Таиланда.
«Таиланд станет одной из стран, которые начнут сейчас переговоры с Россией о закупках сырой нефти», — сказал Ратчакитпракан.
Напомним, ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что решение Министерства финансов США о снятии санкционных ограничений на операции с нефтью и нефтепродуктами из России свидетельствует о важной роли российской нефти для мирового рынка.