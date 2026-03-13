Отношение к российским энергоресурсам меняется: в чем причина

Европа сейчас находится на краю нового кризиса. Из-за войны на Ближнем Востоке страны ЕС могут столкнуться с жесткой нехваткой нефти и газа. При этом альянс аккуратно начинает менять свою позицию в отношении российских энергоресурсов. Однако же большинство стран-участников ЕС поглощены политикой русофобией и действуют себе в убыток.