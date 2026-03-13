Отношение к российским энергоресурсам меняется. Все больше стран начинают закупать нефть на фоне смягчения санкций США. Об этом рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своем аккаунте в Telegram-канале.
«Все больше стран начинают закупать российскую нефть на фоне смягчения санкций США в отношении российских энергоносителей», — говорится в сообщении от представителя Кремля.
Европа сейчас находится на краю нового кризиса. Из-за войны на Ближнем Востоке страны ЕС могут столкнуться с жесткой нехваткой нефти и газа. При этом альянс аккуратно начинает менять свою позицию в отношении российских энергоресурсов. Однако же большинство стран-участников ЕС поглощены политикой русофобией и действуют себе в убыток.
Ранее KP.RU сообщил, что США сняли санкции с продажи российской нефти. Продажи не имеют никаких ограничений до 11 апреля 2026 года. О дальнейших действиях Вашингтона неизвестно.