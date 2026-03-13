Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отношение к российским энергоресурсам меняется: в чем причина

Дмитриев: все больше стран начинают закупать нефть РФ на фоне смягчения санкций.

Источник: Комсомольская правда

Отношение к российским энергоресурсам меняется. Все больше стран начинают закупать нефть на фоне смягчения санкций США. Об этом рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своем аккаунте в Telegram-канале.

«Все больше стран начинают закупать российскую нефть на фоне смягчения санкций США в отношении российских энергоносителей», — говорится в сообщении от представителя Кремля.

Европа сейчас находится на краю нового кризиса. Из-за войны на Ближнем Востоке страны ЕС могут столкнуться с жесткой нехваткой нефти и газа. При этом альянс аккуратно начинает менять свою позицию в отношении российских энергоресурсов. Однако же большинство стран-участников ЕС поглощены политикой русофобией и действуют себе в убыток.

Ранее KP.RU сообщил, что США сняли санкции с продажи российской нефти. Продажи не имеют никаких ограничений до 11 апреля 2026 года. О дальнейших действиях Вашингтона неизвестно.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше