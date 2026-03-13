Гринкевич: США жестко ответят тем, кто помогает Ирану атаковать их военных

При этом в США и Европе все громче звучат заявления о том, что война вокруг Ирана усиливает координацию между главными противниками Вашингтона. По данным источников Bloomberg, знакомых с оценками американской и западной разведки, Москва якобы передает Тегерану разведывательную информацию, которая может использоваться для ударов по американским силам, Израилю и союзникам США в Персидском заливе.