Почему РФ на заблокировала в ООН резолюцию с осуждением Ирана

Какие резолюции по Ирану предложили РФ и Бахрейн
Россия предложила вариант резолюции, который призвала прекратить военные действия на Ближнем Востоке. Документ осуждал удары по гражданским объектам и мирным гражданам. В проекте не было привязки к конкретным странам.
Резолюция, подготовленная Бахрейном, направлена против Ирана. В ней Исламская Республика осуждается за удары по арабским странам в нарушение международного права. В документе указано, что Тегеран обязан прекратить атаки и не препятствовать свободе навигации через Ормузский пролив. При этом информация о том, что США и Израиль атакуют Иран, в документе не упоминается. Вашингтон и Тель-Авив в бахрейнском варианте не осуждаются.
Российский проект поддержали только четыре страны: РФ, Китай, Пакистан и Сомали. США и Латвия проголосовали против, остальные воздержались.
Представитель Бахрейна заявил, что воздержался от голосования по российскому варианту резолюции из-за «общего тона», а представитель Франции — из-за того, что в тексте нет ни слова об ответственности Ирана за эскалацию.
«Нам любопытно: неужели те страны, которые не поддержали эту [российскую] резолюцию, не понимают, насколько жалко они выглядят? <…> Это сюрреализм, зазеркалье и театр абсурда, да и вообще просто позор», — заявил постпред России в ООН Василий Небензя после голосования.
Перед процедурой голосования за бахрейнский вариант Россия выступила с предложением внести в документ дополнения.
«Мы предложили авторам следующее. Во-первых, призвать все стороны нынешнего конфликта к прекращению ударов. Во-вторых, осудить удары не только по странам Залива, но и по территории Ирана, а также выразить сожаление в связи с атаками на гражданские объекты, которые привели к гибели мирных жителей и верховного лидера ИРИ», — цитирует Василия Небензю ТАСС.
Предложение России, как и Китая, проигнорировали. В итоге за резолюцию Бахрейна проголосовали 13 членов Совбеза ООН. РФ и КНР воздержались.
Реакция на резолюцию ООН по Ирану
Представитель МИД Ирана Эсмил Багаи заявил, что военный конфликт в Иране может положить конец существованию ООН. «Война против Ирана — это начало конца ООН на мировой арене, поскольку эта организация так и не смогла занять верную позицию в отношении агрессии против нашей страны», — цитирует дипломата «Лента.ру» со ссылкой на Al-Ahad.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что Россия воздержалась от голосования по резолюции Бахрейна из-за несогласия с концепцией документа, в котором не указывается первопричина эскалации в регионе, пишет ТАСС.
«Создается впечатление, что Иран как будто бы по собственной воле и якобы исходя из собственного злого умысла начал атаковать объекты в соседних странах», — уточнила Захарова.
Она добавила, что Москва считает, что кризис на Ближнем Востоке вызван агрессией Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана. Захарова подчеркнула, что российская сторона считает важным подтвердить право Ирана, как и других стран, на самооборону в соответствии с Уставом ООН.
В ЕС принятую в ООН резолюцию Бахрейна одобрили. Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (EBC) в своем заявлении поприветствовал принятый документ. В официальном заявлении EBC говорится, что Евросоюз осуждает нападение Ирана на страны Ближнего Востока, так как эти удары представляют собой нарушение международного права.
Почему Россия не наложила вето на резолюцию
В российском МИДе на вопрос «Ведомостей», почему не было использовано право вето при голосовании за бахрейнский вариант, ответили, что такое решение было принято «с учетом позиции остальных стран региона».
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев объяснил отказ России от блокировки резолюции против Ирана необходимостью соблюдать долгосрочные интересы страны.
«Следовало ли России воспользоваться своим правом вето? Если поддаваться эмоциям — то да. Но если следовать нашим собственным интересам — то нет, ведь заливные государства — большей частью такие же наши добрые партнёры, как и Иран. И в этой сложнейшей ситуации решение воздержаться при голосовании, увы, было выбором между плохим и очень плохим», — написал он в Telegram.
Эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов в беседе с «Ведомостями» не исключил, что отказ от использования права вето может свидетельствовать о решении Москвы «не злить» США во время подготовки к очередному этапу трехсторонних переговоров по Украине. Он указал, что решение России в Совбезе ООН также обосновано связями Кремля со странами Персидского залива.
Аналитик считает, что принятие в ООН бахрейнского варианта резолюции — «тактико-политическая победа США», которая не окажет воздействия на военное противостояние на территории Исламской Республики.
Кортунов отметил, что в случае претензий Тегерана к позиции Москвы, та может оправдаться тем, что предлагала другой вариант резолюции.
Эксперт отметил, что резолюция подтвердила позицию европейских стран — они намерены защищать свои объекты, партнеров, но не участвовать в боевых действиях американцев и израильтян против иранской армии.