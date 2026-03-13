Почему РФ на заблокировала в ООН резолюцию с осуждением Ирана

«Следовало ли России воспользоваться своим правом вето? Если поддаваться эмоциям — то да. Но если следовать нашим собственным интересам — то нет, ведь заливные государства — большей частью такие же наши добрые партнёры, как и Иран. И в этой сложнейшей ситуации решение воздержаться при голосовании, увы, было выбором между плохим и очень плохим», — написал он в Telegram.