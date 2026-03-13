Гуманитарный центр «Единой России» отправляет очередную фуру в зону СВО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Партийный волонтерский центр «Единой России» в Красноярском крае и добровольческое движение «Zащитникам Красноярск» отправляет из Красноярска очередную 131-ую фуру в зону СВО.
Партийцы и волонтерские организации Красноярского края собрали для бойцов СВО строительные материалы и технику, средства обогрева, теплую одежду и продукты питания, медикаменты. Волонтеры загрузят помощь в многотоннажную машину, которая отправится в зону СВО.
Кроме того, в данном грузе отправится и 100 кг соленого сала. Инициатором акции по засолке сала для бойцов СВО стал предприниматель, владелец цеха по производству колбасных и мясных деликатесов, секретарь первичного отделения партии Кировского района Красноярска Дмитрий Демидко.
Активист партии «Единая Россия» Дмитрий Демидко рассказал, что поучаствовать в акции по засолке сала пригласил волонтеров движения «Автовзвод» с семьями и руководителя гуманитарного партийного центра Инну Рычкову: «Мы привезли в гуманитарный центр партии соленое сибирское сало для наших бойцов. Решили провести такую акцию — посолить сало на моем производстве с Инной Александровной и с волонтерами движения “Автовзвод”. Они приехали ко мне семьями, с детьми. Солили по старому деревенскому рецепту с душой и старанием. Сало — это энергия и удовольствие. Поэтому мы хотим пожелать нашим бойцам приятного аппетита и скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми с Победой!».
Руководитель добровольческое движение «Zащитникам Красноярск» Людмила Бочарова: «Фура едет на новые территории ЛНР и ДНР. В составе груза автомобили от волонтерского движения “Автовзвод”, посылки со своего Красноярского края, оборудование, техника, продукты питание, автомобильные запчасти, одежда, обувь. Все ради Победы, ребятам скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми!».
Отметим, партийный краевой гуманитарный центр «Единой России» продолжает свою работу. Если вы хотите оказать помощь, звоните по телефону партийного волонтерского центра: +7 (962) — 074−02−22.
Поддержка участников СВО — важное направление народной программы партии «Единая Россия».
