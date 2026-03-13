Ричмонд
Политолог назвал настоящую причину атак ВСУ на «Турецкий поток»

Удары ВСУ по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток» на территории России связаны с конфликтом между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой венгерского правительства Виктором Орбаном. Атакуя газовую инфраструктуру, которая обеспечивает поставки ресурса в Европу, украинский лидер оказывает давление на оппонента. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Атаки газопроводов — это продолжение личного конфликта Зеленского с Орбаном. Ничего, кроме попытки “провалить” Орбана на выборах и уничтожить политического противника, который является на сегодня самым острым критиком Украины в Евросоюзе, я не вижу», — объяснил эксперт.

Ткаченко добавил, что Европа, так же как и Венгрия, нуждается в поступлениях газа, но неприятие Орбана там выше, чем Зеленского, поэтому главе Украины разрешают игнорировать правила и законодательство. По словам эксперта, президент Украины понимает, что его шаги, направленные против премьер-министра Венгрии, негласно одобряются Еврокомиссией.

Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто назвал атаку Украины на газопровод «Турецкий поток» на российской территории нападением на суверенитет Венгрии. Он уточнил, что по этому газопроводу поставляется газ в страну. В случае блокировки поставок страна останется без энергоресурса.

