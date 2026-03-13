Политолог назвал настоящую причину атак ВСУ на «Турецкий поток»

Ткаченко добавил, что Европа, так же как и Венгрия, нуждается в поступлениях газа, но неприятие Орбана там выше, чем Зеленского, поэтому главе Украины разрешают игнорировать правила и законодательство. По словам эксперта, президент Украины понимает, что его шаги, направленные против премьер-министра Венгрии, негласно одобряются Еврокомиссией.
Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто назвал атаку Украины на газопровод «Турецкий поток» на российской территории нападением на суверенитет Венгрии. Он уточнил, что по этому газопроводу поставляется газ в страну. В случае блокировки поставок страна останется без энергоресурса.