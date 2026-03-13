В Госдуме объяснили, можно ли жаловаться на слишком сильное отопление весной

Об этом сообщил в беседе с RT депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.
«Температура в жилых помещениях не должна превышать установленных нормативов, и за нарушение этих правил тоже положен перерасчёт. Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, утверждённым Постановлением правительства РФ № 354, в жилых комнатах температура воздуха должна быть не ниже +18 °C, а в угловых комнатах — не ниже +20 °C. При этом установлено допустимое превышение норматива — не более 4. То есть в обычной комнате температура не должна подниматься выше +22 °C, а в угловой — выше +24 °C», — подчеркнул он.
Если в квартире слишком жарко, нужно звонить в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей компании или товарищества собственников жилья, пояснил парламентарий.
«Если у вас прямой договор с ресурсоснабжающей организацией, обращаться нужно к поставщику тепла. Обязательно зафиксируйте номер заявки, время звонка и фамилию диспетчера, принявшего обращение. Эти данные пригодятся для дальнейших разбирательств. После обращения специалисты управляющей компании должны согласовать с вами время проверки — не позднее двух часов с момента получения сообщения, если не оговорено иное», — добавил депутат.
Отмечается, что в ходе проверки проводятся официальные замеры температуры воздуха в комнатах, результаты записываются в акт.
"Один экземпляр акта обязательно должен остаться у вас на руках. Это главный документ для перерасчёта.
Если представители управляющей компании не приходят в назначенное время или отказываются составлять акт, вы можете составить его самостоятельно. Для этого нужно пригласить не менее двух соседей и председателя совета дома или представителя товарищества собственников жилья", — объяснил Панеш.
По его словам, если управляющая компания игнорирует обращения и не делает перерасчёт, следующим шагом становится жалоба в Государственную жилищную инспекцию.
«Также можно обратиться в Роспотребнадзор, прокуратуру или органы местного самоуправления, которые обязаны рассматривать обращения по вопросам теплоснабжения в течение 24 часов в отопительный период», — рассказал он.
«На основании акта проверки вы имеете право требовать перерасчёта платы за отопление. Для этого нужно написать заявление в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, приложить копию акта и указать период, когда оказывалась услуга ненадлежащего качества», — заключил депутат.