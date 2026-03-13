Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме объяснили, можно ли жаловаться на слишком сильное отопление весной

Когда за окном плюсовая температура, а батареи продолжают работать на полную мощность, в квартире становится некомфортно, душно и жарко. Многие думают, что жаловаться можно только на холод, но закон защищает права граждан и в случае перетопа.

Источник: Freepik

Об этом сообщил в беседе с RT депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

«Температура в жилых помещениях не должна превышать установленных нормативов, и за нарушение этих правил тоже положен перерасчёт. Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, утверждённым Постановлением правительства РФ № 354, в жилых комнатах температура воздуха должна быть не ниже +18 °C, а в угловых комнатах — не ниже +20 °C. При этом установлено допустимое превышение норматива — не более 4. То есть в обычной комнате температура не должна подниматься выше +22 °C, а в угловой — выше +24 °C», — подчеркнул он.

Если в квартире слишком жарко, нужно звонить в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей компании или товарищества собственников жилья, пояснил парламентарий.

«Если у вас прямой договор с ресурсоснабжающей организацией, обращаться нужно к поставщику тепла. Обязательно зафиксируйте номер заявки, время звонка и фамилию диспетчера, принявшего обращение. Эти данные пригодятся для дальнейших разбирательств. После обращения специалисты управляющей компании должны согласовать с вами время проверки — не позднее двух часов с момента получения сообщения, если не оговорено иное», — добавил депутат.

Отмечается, что в ходе проверки проводятся официальные замеры температуры воздуха в комнатах, результаты записываются в акт.

"Один экземпляр акта обязательно должен остаться у вас на руках. Это главный документ для перерасчёта.

Если представители управляющей компании не приходят в назначенное время или отказываются составлять акт, вы можете составить его самостоятельно. Для этого нужно пригласить не менее двух соседей и председателя совета дома или представителя товарищества собственников жилья", — объяснил Панеш.

По его словам, если управляющая компания игнорирует обращения и не делает перерасчёт, следующим шагом становится жалоба в Государственную жилищную инспекцию.

«Также можно обратиться в Роспотребнадзор, прокуратуру или органы местного самоуправления, которые обязаны рассматривать обращения по вопросам теплоснабжения в течение 24 часов в отопительный период», — рассказал он.

Подать жалобу удобно через портал госуслуг или через приложение «Госуслуги Дом», напомнил собеседник RT.

«На основании акта проверки вы имеете право требовать перерасчёта платы за отопление. Для этого нужно написать заявление в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, приложить копию акта и указать период, когда оказывалась услуга ненадлежащего качества», — заключил депутат.