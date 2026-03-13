В Госдуме объяснили, можно ли жаловаться на слишком сильное отопление весной

«Температура в жилых помещениях не должна превышать установленных нормативов, и за нарушение этих правил тоже положен перерасчёт. Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, утверждённым Постановлением правительства РФ № 354, в жилых комнатах температура воздуха должна быть не ниже +18 °C, а в угловых комнатах — не ниже +20 °C. При этом установлено допустимое превышение норматива — не более 4. То есть в обычной комнате температура не должна подниматься выше +22 °C, а в угловой — выше +24 °C», — подчеркнул он.