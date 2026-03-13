Генпрокуратура напомнила казахстанцам о дне тишины перед референдумом

«В частности, за проведение агитации 14 и 15 марта 2026 года — в период ее запрещения, наступает ответственность по ст. 102 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее — КоАП). За опубликование опросов общественного мнения либо их проведение в день референдума в помещении или пункте для голосования предусмотрена ответственность по ч. 2 ст. 120 КоАП», — говорится в сообщении.