Генпрокуратура напомнила казахстанцам о дне тишины перед референдумом

В Генпрокуратуре напомнили, что 15 марта 2026 года состоится республиканский референдум со следующей формулировкой вопроса: «Принимаете ли вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?».
«В настоящее время гражданами и общественными объединениями страны продолжается ведение агитации перед республиканским референдумом. Согласно п. 4 ст. 7 Конституционного закона и Календарному плану основных мероприятий по подготовке и проведению референдума (п. 3 постановления Центральной комиссии референдума № 6/10 от
При этом в предшествующий день и в день проведения республиканского референдума, то есть 14 и 15 марта 2026 года, указанная агитация запрещена.
«Не допускается также опубликование в средствах массовой информации, на онлайн-платформах результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов референдума, иных исследований, связанных с референдумом. Проведение опроса общественного мнения запрещается в день референдума в помещении или пункте для голосования», — отметили в Генпрокуратуре.
Казахстанцев предупредили, что нарушение приведенных правовых требований влечет административную ответственность виновных лиц.
«В частности, за проведение агитации 14 и 15 марта 2026 года — в период ее запрещения, наступает ответственность по ст. 102 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее — КоАП). За опубликование опросов общественного мнения либо их проведение в день референдума в помещении или пункте для голосования предусмотрена ответственность по ч. 2 ст. 120 КоАП», — говорится в сообщении.
Генеральная прокуратура РК в целях обеспечения законности и предупреждения правонарушений призывает всех участников референдума соблюдать вышеуказанные законодательные требования и не допускать противоправных действий.
Отметим, ранее министерство внутренних дел обратилось к казахстанцам в преддверии референдума.