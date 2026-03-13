В Красноярском крае проходит акция «Лица Героев» партийного проекта «Новая школа»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В рамках акции «Лица Героев» партии «Единая Россия» увековечили память Героя Советского Союза в Нарвинской средней школе Манско-Уярского округа.
В селе Нарва Манско-Уярского округа в Нарвинской средней школе состоялось торжественное мероприятие по увековечению памяти участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Василия Ивановича Круглова, чьё имя носит школа.
В открытии стенда приняли участие депутат Законодательного Собрания Красноярского края Артур Аветисян и председатель Манского районного совета депутатов, заместитель секретаря окружного отделения партии «Единая Россия», участник СВО Руслан Лишанков.
«Патриотическое воспитание подрастающего поколения имеет огромное значение в наше время. Конечно же, дети должны знать своих героев, они должны на них равняться, брать пример. Такие мероприятия, как открытие памятных стендов “Лица Героев” в рамках партийного проекта “Новая школа”, необходимы не только школьникам, но и всем нам. Наши деды и прадеды защищали нашу Родину, сейчас идет специальная военная операция, где наши парни сражаются на мир и Победу. Низкий поклон и слава нашим героям!», — отмечает Руслан Лишанков.
Школьники подготовили творческие номера. Также для гостей была проведена экскурсия по школьному музею.
Герой Советского Союза Василий Круглов родился в 1905 году в деревне Шереметьево ныне Орловской области в семье крестьянина. До войны работал бракером сплавного участка села Нарва Красноярского края, откуда и был призван в ряды Красной Армии 24 июня 1941 года и направлен на фронт. Погиб 3 февраля 1945 года в боях за Кенигсберг, похоронен в братской могиле в поселке Прибрежный Балтийского района Калининградской области. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года гвардии ефрейтору Василию Круглову было присвоено звание Героя Советского Союза. Был награждён орденами Ленина, Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, Славы 3-й степени, рядом медалей.
Напомним, «Лица Героев» — совместный Всероссийский проект партии «Единая Россия» и Министерства просвещения РФ. В рамках акции в образовательных организациях и на их фасадах размещают информацию о Героях, которые вошли в историю Отечества, или являются выдающимися людьми нашего времени.
Сохранение исторической памяти — важное направление народной программы «Единой России» и партийного проекта «Историческая память».