Снежанна Имашева назначена Уполномоченным по вопросам семьи в Казахстане

«Распоряжением Главы государства Имашева Снежанна Валерьевна назначена Уполномоченным по вопросам семьи в Республике Казахстан — заместителем председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан», — говорится в сообщении.