Снежанна Имашева назначена Уполномоченным по вопросам семьи в Казахстане

Соответствующее распоряжение подписал Глава государства.

Источник: Baigenews

Распоряжением Главы государства Снежанна Имашева назначена Уполномоченным по вопросам семьи в Республике Казахстан, передает BAQ.KZ.

Согласно документу, она также стала заместителем председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан.

«Распоряжением Главы государства Имашева Снежанна Валерьевна назначена Уполномоченным по вопросам семьи в Республике Казахстан — заместителем председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан», — говорится в сообщении.