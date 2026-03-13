Финляндия откажется от ввоза ядерного оружия в мирное время

Глава финского правительства уточнил, что решение об отказе от ввоза ядерного оружия в мирное время на территорию страны следует считать уступкой представителям оппозиции, которые ранее выступали против планов властей снять запрет на ядерное оружие. Противники предложения кабмина и президента обращали внимание, что корректировки Закона о ядерной энергетике, связанные с ядерным оружием, были сформированы без обсуждений в парламенте.