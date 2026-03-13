Ричмонд
Финляндия откажется от ввоза ядерного оружия в мирное время

Президент Финляндии Александр Стубб совместно с правительством страны намерены официально заявить об отказе от ввоза в страну ядерного оружия в мирное время. При этом финские власти не планируют блокировать согласие на транзит ядерного оружия в ходе вооруженных конфликтов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

О подготовке заявления президента и правительства рассказал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Он объяснил, что документ войдет в Доклад о внешней политике и политике безопасности, что обеспечит ему статус серьезного политического обязательства.

«Моё послание ясно: в мирное время в Финляндии не будет размещено ядерное оружие. Когда мы представим обновленный доклад в парламент, у нас будет возможность вместе изучить формулировки и добиться парламентского консенсуса», — цитирует Орпо «Интерфакс».

Глава финского правительства уточнил, что решение об отказе от ввоза ядерного оружия в мирное время на территорию страны следует считать уступкой представителям оппозиции, которые ранее выступали против планов властей снять запрет на ядерное оружие. Противники предложения кабмина и президента обращали внимание, что корректировки Закона о ядерной энергетике, связанные с ядерным оружием, были сформированы без обсуждений в парламенте.

Орто подчеркнул, что правительство не откажется от реализации инициативы по снятию запрета на ядерное оружие, которое бы разрешило его провоз через Финляндию в условиях войны. Он объяснил это тем, что страна должна стать полноценным участником ядерного сдерживания, как член Североатлантического альянса.