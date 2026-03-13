Какие подарки разрешено дарить избирателям

Она напомнила, что главная задача любого гражданина — это исполнить свой гражданский долг, прийти и проголосовать.
«Поэтому и мы часто говорим, что любой гражданин, кому исполнилось 18 лет, имеет право голосовать. Здесь, конечно, участковые комиссии на местах по своей инициативе организуют подарки. Но насколько я знаю, ценность такого подарка невысокая», — сказала Суйиндик.
По ее словам, это может быть блокнотик или шоколадка.
«Поэтому это решение было принято конкретными участковыми комиссиями, мы здесь в этом вопросе нейтральны, хотели бы, чтобы как можно больше людей принимало участие в голосовании, поэтому почему бы и нет», — добавила член ЦИК.
Ранее в ЦИК прокомментировали слухи о заранее разносимых бюллетенях.