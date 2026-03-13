Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какие подарки разрешено дарить избирателям

Член Центральной избирательной комиссии Ляззат Суйндик 13 марта 2026 года в кулуарах ЦИКа рассказала о том, какие подарки не запрещено дарить избирателям, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Она напомнила, что главная задача любого гражданина — это исполнить свой гражданский долг, прийти и проголосовать.

«Поэтому и мы часто говорим, что любой гражданин, кому исполнилось 18 лет, имеет право голосовать. Здесь, конечно, участковые комиссии на местах по своей инициативе организуют подарки. Но насколько я знаю, ценность такого подарка невысокая», — сказала Суйиндик.

По ее словам, это может быть блокнотик или шоколадка.

«Поэтому это решение было принято конкретными участковыми комиссиями, мы здесь в этом вопросе нейтральны, хотели бы, чтобы как можно больше людей принимало участие в голосовании, поэтому почему бы и нет», — добавила член ЦИК.

Ранее в ЦИК прокомментировали слухи о заранее разносимых бюллетенях.