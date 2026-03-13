Reuters рассказал о борьбе в Белом доме из-за войны с Ираном

На следующий день после начала военной операции США и Израиля против Ирана Трамп заявил, что боевые действия могут продолжаться в течение четырех недель. При этом уже сутки спустя американский президент выступил с речью, в которой сказал, что операция будет продолжаться столько, сколько потребуется.