Reuters рассказал о борьбе в Белом доме из-за войны с Ираном

Белый дом разделился на три партии в вопросе войны на Ближнем Востоке. Первые хотят, чтобы Трамп объявил о скором завершении операции, вторые ожидают, что президент усилит давление, третьи — что избежит участия в затяжной войне.

Источник: РБК

Борьба внутри Белого дома привела к переменчивым заявлениям президента США Дональда Трампа из-за споров его помощников о способе и сроках объявления победы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на чиновников и советников Трампа.

Политические советники Трампа, включая главу его администрации Сьюзи Уайлз и ее заместителя Джеймса Блэра, опасаются политических последствий из-за роста цен на бензин после начала войны на Ближнем Востоке и призывают президента дать четкое определение понятия победы над Ираном, чтобы заявить об ограниченности операции и ее скором завершении, сообщили Reuters источники.

С похожей позицией выступают и экономические советники, а также чиновники из Минфина США. Они предупреждают Трампа, что нефтяной кризис подорвет внутреннюю поддержку войны, заявили один из советников республиканца и еще два человека, близких к обсуждению.

С другой стороны, в Белом доме имеют вес и воинственно настроенные голоса. Республиканцы-конгрессмены Линдси Грэм и Том Коттон, а также политический комментатор Марк Левин призывают Трампа продолжить военное давление на Иран, рассказывают источники Reuters. Они утверждают, что США должны предотвратить получение Ираном ядерного оружия и решительно реагировать на нападения на американские войска и суда.

Третья сторона, которую журналист Reuters назвал «популистской базой» Трампа, давит на помощников и советников президента, чтобы те избежали втягивания США в очередной затяжной конфликт на Ближнем Востоке. За это выступают журналист Такер Карлсон и консервативный публицист Стивен Бэннон.

При этом в Белом доме опровергли информацию Reuters. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что «история» основана на слухах и домыслах анонимов, которые «даже не присутствовали при каких-либо обсуждениях с президентом Трампом».

«Президент известен тем, что умеет слушать и учитывать мнения многих людей, но в конечном итоге все знают, что окончательное решение принимает он сам и является лучшим представителем своих интересов», — сказала она.

На следующий день после начала военной операции США и Израиля против Ирана Трамп заявил, что боевые действия могут продолжаться в течение четырех недель. При этом уже сутки спустя американский президент выступил с речью, в которой сказал, что операция будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Уже 12 марта Трамп вовсе объявил о победе над Ираном. Он объяснил, что Штаты победили в первый час войны, когда нанесли существенный урон исламской республике. Тем не менее Трамп сказал, что война будет продолжаться, несмотря на победу.

