Эксперт назвал стратегическую уязвимость США

Пентагон за первые дни войны с Ираном израсходовал такой объем критически важных боеприпасов, который в мирное время планировался как запас на годы. Первые шесть дней военной кампании обошлись Вашингтону более чем в 11 млрд долларов, пишет политолог Андрей Клинцевич в своем телеграм-канале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Аналитик отмечает, что основной частью расходов стали сверхдорогие ракеты ПВО/ПРО, которыми США сбивают относительно дешевые иранские ракеты и дроны. Пентагон тратит миллионы долларов, чтобы уничтожить цели стоимостью в десятки тысяч.

Именно здесь проявляется главная уязвимость США. Их военная модель рассчитана на короткие, «быстрые» операции против заведомо более слабого противника. Когда же они сталкиваются с затяжным конфликтом и «роем» дешевых средств нападения, система начинает буксовать: критические запасы высокоточных боеприпасов тают на глазах, а промышленность не успевает их восполнять.

Андрей Клинцевич
политолог

Эксперт обращает внимание, что арсеналы Patriot «уже были разорваны поставками Украине и Израилю», что значительно сократило запасы на американских складах. Увеличить производство в короткие сроки у США не получится, отмечает Клинцевич, так как расширение мощностей требует лет, а не недель.

На выходе — парадоксальная картина. Формально США по-прежнему обладают гигантским военным бюджетом и глобальным присутствием. Но каждый день войны с Ираном показывает, что их система ПВО/ПРО и высокоточного оружия крайне чувствительна к затяжным конфликтам и массированным атакам дешевыми средствами.

Андрей Клинцевич
политолог

По мнению аналитика, чем дольше продолжается такой формат войны, тем больше рисков для США и союзников.

Ранее газета The New York Times сообщила, что США потратили на войну с Ираном не менее 11,3 миллиарда долларов за первые шесть дней операции.

