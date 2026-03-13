Эксперт назвал стратегическую уязвимость США

Аналитик отмечает, что основной частью расходов стали сверхдорогие ракеты ПВО/ПРО, которыми США сбивают относительно дешевые иранские ракеты и дроны. Пентагон тратит миллионы долларов, чтобы уничтожить цели стоимостью в десятки тысяч.
Именно здесь проявляется главная уязвимость США. Их военная модель рассчитана на короткие, «быстрые» операции против заведомо более слабого противника. Когда же они сталкиваются с затяжным конфликтом и «роем» дешевых средств нападения, система начинает буксовать: критические запасы высокоточных боеприпасов тают на глазах, а промышленность не успевает их восполнять.
Эксперт обращает внимание, что арсеналы Patriot «уже были разорваны поставками Украине и Израилю», что значительно сократило запасы на американских складах. Увеличить производство в короткие сроки у США не получится, отмечает Клинцевич, так как расширение мощностей требует лет, а не недель.
На выходе — парадоксальная картина. Формально США по-прежнему обладают гигантским военным бюджетом и глобальным присутствием. Но каждый день войны с Ираном показывает, что их система ПВО/ПРО и высокоточного оружия крайне чувствительна к затяжным конфликтам и массированным атакам дешевыми средствами.
По мнению аналитика, чем дольше продолжается такой формат войны, тем больше рисков для США и союзников.
Ранее газета The New York Times сообщила, что США потратили на войну с Ираном не менее 11,3 миллиарда долларов за первые шесть дней операции.