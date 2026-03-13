Эксперт назвал стратегическую уязвимость США

Именно здесь проявляется главная уязвимость США. Их военная модель рассчитана на короткие, «быстрые» операции против заведомо более слабого противника. Когда же они сталкиваются с затяжным конфликтом и «роем» дешевых средств нападения, система начинает буксовать: критические запасы высокоточных боеприпасов тают на глазах, а промышленность не успевает их восполнять.