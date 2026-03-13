Иран заявил о выведении из строя авианосца ВМС США «Авраам Линкольн»

Иран заявил о выводе из строя американского авианосца «Авраам Линкольн» на фоне продолжающегося обмена ударами между Тегераном и силами США и Израиля. По словам представителей иранского военного командования, корабль был атакован и покинул регион. В Вашингтоне официально эту информацию не подтверждали. О том, что известно об атаке, повреждениях авианосца и позиции сторон — в материале «Газеты.Ru».