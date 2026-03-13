FT: внешняя политика Трампа еще сильнее сблизит Россию и Китай

В 2025 году Венесуэла поставляла Китаю всего 4% нефти в его структуре импорта углеводородов, и даже если сейчас продажи венесуэльской нефти Китаю возобновятся, США будут жестко их контролировать. Война в Персидском заливе может обернуться для Китая еще большей проблемой. Иран обеспечивал 13% китайского импорта нефти, и еще 42% нефти Пекин поставлял из других стран Персидского залива. Причем почти вся эта нефть проходила через Ормузский пролив, где теперь судоходство почти полностью встало.