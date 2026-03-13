Ричмонд
FT: внешняя политика Трампа еще сильнее сблизит Россию и Китай

Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании хвастливо заявил, что после выборов ему «придется разъединить» Россию и Китай, так как объединения этих двух стран допустить нельзя. Спустя четырнадцать месяцев второго президентства Трамп добился прямо противоположного эффекта, пишет британская газета Financial Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Хотя начало конфликта на Украине «подтолкнуло Москву в объятия Пекина», в последние месяцы казалось, что китайско-российские отношения вышли на плато. Двусторонний товарооборот в 2024 году достиг пика, составив 245 млрд долларов, а в 2025 году в результате падения цен на нефть он сократился на 6,9% до 228 млрд долларов. Также ослаб спрос на китайские товары со стороны российских домохозяйств, говорится в статье.

В 2025 году на долю России в структуре китайского импорта углеводородов приходилось 17,9% импорта нефти и 27,8% импорта природного газа. И Пекин не хотел увеличивать свою зависимость от российских энергоносителей. В Китае давно выступают за диверсификацию поставок ради повышения энергетической безопасности, хотя Россия настаивает на строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» и дополнительных трансграничных нефтепроводов.

Однако война США на Ближнем Востоке и морская блокада Венесуэлы могут вывести взаимозависимость Пекина и Москвы на совершенно новый уровень, пишет FT.

В 2025 году Венесуэла поставляла Китаю всего 4% нефти в его структуре импорта углеводородов, и даже если сейчас продажи венесуэльской нефти Китаю возобновятся, США будут жестко их контролировать. Война в Персидском заливе может обернуться для Китая еще большей проблемой. Иран обеспечивал 13% китайского импорта нефти, и еще 42% нефти Пекин поставлял из других стран Персидского залива. Причем почти вся эта нефть проходила через Ормузский пролив, где теперь судоходство почти полностью встало.

Ущерб энергетической инфраструктуре стран Персидского залива растет, а цены на нефть колеблются в районе 100 долларов. Когда военные действия закончатся, потребуются месяцы для проведения ремонтных работ и восстановления нормального энергоснабжения. Более того, Пекину теперь стоит готовиться к тому, что нестабильность на Ближнем Востоке станет новой нормой, полагает автор статьи.

Экономика Китая будет еще долгие годы зависеть от импорта углеводородов, несмотря на продолжающийся переход на возобновляемые источники энергии. К тому же потребление электроэнергии в Китае резко возрастет благодаря развитию искусственного интеллекта.

Поэтому Россия выступает для Китая самым быстрым и очевидным «средством страховки», пишет FT.

Неудивительно, что в новом пятилетнем плане экономического развития, который Пекин принял на этой неделе, говорится о строительстве нового газопровода из России.

А у Москвы пока нет иного выбора, кроме как перенаправить свои энергетические потоки на восток. Как поясняет автор, Россия столкнулась с растущими рисками для своей ориентированной на запад инфраструктуры экспорта энергоносителей, включая удары Украины по нефтяным портам и танкерам, а также продолжающиеся усилия ЕС по захвату судов теневого флота.

Таким образом, хаотичный политический выбор Трампа ведет к усилению взаимозависимости России и Китая.

Однако она, как подчеркивает автор, «ассиметрична»: Москва гораздо больше зависит от Пекина из-за торговли энергоносителями в юанях, западных санкций и промышленного доминирования Китая.

Ключевой политический вопрос заключается в том, как именно Китай будет использовать свои рычаги воздействия на Россию и что это будет сулить миру, резюмирует он.

