FT: внешняя политика Трампа еще сильнее сблизит Россию и Китай

Хотя начало конфликта на Украине «подтолкнуло Москву в объятия Пекина», в последние месяцы казалось, что китайско-российские отношения вышли на плато. Двусторонний товарооборот в 2024 году достиг пика, составив 245 млрд долларов, а в 2025 году в результате падения цен на нефть он сократился на 6,9% до 228 млрд долларов. Также ослаб спрос на китайские товары со стороны российских домохозяйств, говорится в статье.
В 2025 году на долю России в структуре китайского импорта углеводородов приходилось 17,9% импорта нефти и 27,8% импорта природного газа. И Пекин не хотел увеличивать свою зависимость от российских энергоносителей. В Китае давно выступают за диверсификацию поставок ради повышения энергетической безопасности, хотя Россия настаивает на строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» и дополнительных трансграничных нефтепроводов.
В 2025 году Венесуэла поставляла Китаю всего 4% нефти в его структуре импорта углеводородов, и даже если сейчас продажи венесуэльской нефти Китаю возобновятся, США будут жестко их контролировать. Война в Персидском заливе может обернуться для Китая еще большей проблемой. Иран обеспечивал 13% китайского импорта нефти, и еще 42% нефти Пекин поставлял из других стран Персидского залива. Причем почти вся эта нефть проходила через Ормузский пролив, где теперь судоходство почти полностью встало.
Ущерб энергетической инфраструктуре стран Персидского залива растет, а цены на нефть колеблются в районе 100 долларов. Когда военные действия закончатся, потребуются месяцы для проведения ремонтных работ и восстановления нормального энергоснабжения. Более того, Пекину теперь стоит готовиться к тому, что нестабильность на Ближнем Востоке станет новой нормой, полагает автор статьи.
Экономика Китая будет еще долгие годы зависеть от импорта углеводородов, несмотря на продолжающийся переход на возобновляемые источники энергии. К тому же потребление электроэнергии в Китае резко возрастет благодаря развитию искусственного интеллекта.
Неудивительно, что в новом пятилетнем плане экономического развития, который Пекин принял на этой неделе, говорится о строительстве нового газопровода из России.
А у Москвы пока нет иного выбора, кроме как перенаправить свои энергетические потоки на восток. Как поясняет автор, Россия столкнулась с растущими рисками для своей ориентированной на запад инфраструктуры экспорта энергоносителей, включая удары Украины по нефтяным портам и танкерам, а также продолжающиеся усилия ЕС по захвату судов теневого флота.
Таким образом, хаотичный политический выбор Трампа ведет к усилению взаимозависимости России и Китая.
Ключевой политический вопрос заключается в том, как именно Китай будет использовать свои рычаги воздействия на Россию и что это будет сулить миру, резюмирует он.